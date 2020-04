As personnel start to receive threats, DSWD calls for understanding

The Department of Social Welfare and Development (DSWD) called for understanding following reports that front-liners tasked to distribute government assistance under the Social Amelioration Program have been receiving threats.

“Nakakalungkot po ang balitang ito na nakararanas ng pagbabanta, masasakit na salita ang ating mga frontliners lalo na ang mga kawani ng DSWD,” DSWD Usec. Rene Paje said on Wednesday, April 22, during the Laging Handa press briefing.

“Kami ay nakikiusap sa ating mga kababayan na huwag magalit kung hindi ay bigyan ng tiwala at pag-unawa ang ating mga frontliners na ang nais lamang ay maipahatid ang mga benepisyo ng SAP sa mga nangangailangan,” Paje added.

The DSWD official said that the agency has coordinated with the Armed Forces of the Philippines (AFP), the Philippine National Police (PNP), and other law enforcement units to ensure the security of frontliners.

“Kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan din kami sa AFP, sa PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad ng batas upang matingnan at mabigyan ng tulong ang mga kawani natin na nakatatanggap ng ganitong banta at mga pananalita,” he said.

Paje also urged front-liners to show understanding and exercise patience amidst the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) crisis.