VP Robredo denies involvement on Oust-Duterte calls

Vice President Leni Robredo debarred herself from any movement calling for President Rodrigo Duterte’s resignation following reports of the mass protest scheduled on Saturday, February 22.

“Nakarating na po sa atin ang mga ulat ukol sa napipintong pagtitipon ng mga mamamayan sa ika-22 ng Pebrero. Mariin ang pagkakasaad sa ating Konstitusyon: Sagrado ang karapatan ng mamamayang magtipon at ipahayag ang kanilang mga saloobin,” the Office of the Vice President said in a statement.

“Gayunpaman, nais ko ring bigyang-diin: Dapat idaan ang pagpapahayag ng mga hinaing at pagpapanagot sa ating mga pinuno sa mga prosesong alinsunod sa Saligang Batas. Sa gayong paraan, makikiambag tayo sa pagpapalakas ng ating mga institusyon,” Robredo said.

Robredo further denied that she is not involved in any plans of ousting Duterte and only wished that all public officials fulfill their duties.

“Hayagan ko pong sinasabi: hindi ako bahagi ng anumang panawagang bumaba sa puwesto si Pangulong Duterte. Ang panawagan ko lang, sana gawin nating lahat ang trabaho natin bilang mga lingkod-bayan,” Robredo stated.

“Sa harap ng lahat ng ito, tiwala akong magiging mapayapa ang pagtitipon. Tiwala rin akong walang magiging lugar sa ating hanay ang mga panawagang hindi alinsunod sa ating Saligang Batas at ang anumang karahasan,” she added.

Robredo, who’s among the vocal critic of the current administration, has been ‘out of sight’ in Duterte’s decision making due to their ‘irreconcilable differences.’

Since then, the feud between the two top leaders of the country became one of the national concerns. And while Robredo said that she actually shares the same vision for the country with Duterte, she never hesitated to declare contrary positions on key policies and pronouncements made by his administration.