ADVISORY: Cancelled flights on Monday, January 13

Several flights had been canceled on Monday, January 13 following the eruption of Taal Volcano.

According to the Manila International Airport Authority and airline companies, the following flights have been canceled:

Philippine Airlines

For international flights

PR 596 HAN-MNL

PR 218 MNL-AKL

PR 115 SFO-MNL

PR 105 SFO-MNL

PR 103 LAX-MNL

PR 117 YVR-MNL

PR 119 YYZ-MNL

PR 127 JFK-MNL

PR 125 LAX-MNL

PR 510/511 SIN-MNL-SIN

PR 890/891 MNL-TPE-MNL

PR 591/592 MNL-SGN-MNL

PR 525/526 MNL-KUL-MNL

PR 427/428 NRT-MNL-NRT

PR 334/335 MNL-XMN-MNL

PR 300/301 MNL-HKG-MNL

PR 538 MNL-DPS

PR 530 KUL-MNL

PR 423 MNL-HND

PR 635/536 MNL-CGK-MNL

PR 361 MNL-PEK

PR 111 GUM/MNL

PR 313 HKG-MNL

PR 502 SIN-MNL

PR 301 HKG-MNL

PR 101 HNL-MNL

PR 208 MNL-MEL

PR 214 SYD-MNL

PR 306/307 MNL-HKG-MNL

PR 730/731 MNL-BKK-MNL

For domestic flights

PR 1809/1810 MNL-DVO-MNL

PR 1841/1842 MNL-CEB-MNL

2P 2993/2994 MNL-ZAM-MNL

2P 2519/2520 MNL-CGY-MNL

2P 2129/2130 MNL-BCD-MNL

2P 2139/2140 MNL-ILO-MNL

2P 2921/2922 MNL-LGP-MNL

2P 2889/2890 MNL-OZC-MNL

2P 2835/1836 MNL-CEB

PR 1781/1782 MNL-PPS-MNL

2P 2967/2968 MNL-BXU-MNL

2P 2039/2040 MNL-MPH-MNL

PR 453/454 MNL-GES-MNL

PR 1811/1812 MNL-DVO-DVO

PR 1845/1846 MNL-CEB-MNL

2P 2541/2542 MNL-DGT-MNL

2P 2981/2982 MNL-TAC-MNL

2P 2203/2204 MNL-RXS-MNL

2P 2557/2558 MNL-DPL-MNL

Cebu Pacific

For international flights

5J 367 MFM-MNL

5J 752 SGN-MNL

5J 363 MFM-MNL

5J 287 CAN-MNL

5J 929/930 MNL-BKK-MNL

5J 187 ICN-MNL

5J 311 TPE-MNL

5J 931/932 MNL-BKK-MNL

5J 760 CGK-MNL

5J 734 BKI-MNL

5J 502 KUL-MNL

5J 679 PVG-MNL

5J 673 PEK-MNL

5J 804 SIN-MNL

5J 115 HKG-MNL

5J 827 KIX-MNL

5J 5039 NGO-MNL

5J 5057 NRT-MNL

5J 744/745 MNL-HAN-MNL

5J 110/111 MNL-HKG-MNL

5J 813/814 MNL-SIN-MNL

5J 279/280 MNL-DPS-MNL

5J 312/313 MNL-TPE-MNL

5J5054/5055 MNL-NRT-MNL

5J 272/273 MNL-HKG-MNL

5J 050 MEL-MNL

For domestic flights

5J 991/992 MNL-GES-MNL

5J 451/452 MNL-GES-MNL

5J 451/452 MNL-ILO-MNL

5J 963/964 MNL-DVO-MNL

5J 563/564 MNL-CEB-MNL

5J 383/384 MNL-CGY-MNL

5J 473/474 MNL-BCD-MNL

5J 447/448 MNL-ILO-MNL

5J 997/998 MNL-GES-MNL

5J 565/566 MNL-CEB-MNL

5J 637/638 MNL-PPS-MNL

5J 849/850 MNL-ZAM-MNL

5J 895/896 MNL-MPH-MNL

5J 617/618 MNL-TAG-MNL

5J 504/505 MNL-TUG-MNL

5J 975 MNL-DVO

5J 966 DVO-MNL

5J 625/626 MNL-DGT-MNL

5J 331/332 MNL-KLO-MNL

Air Asia

For International flights

Z2 288 DMK-MNL

Z2 232 DPS-MNL

AK 584/585 KUL-MNL-KUL

Z2 889 ICN-MNL

Z2 129 TPE-MNL

Z2 139 CAN-MNL

Z2 019 PVG-MNL

Z2 285/286 CMK-MNL-CMK

Z2 1264/1265 MNL-HKG-MNL

Z2 884/885 MNL-ICN-MNL

Z2 942/943 MNL-KUL-MNL

Z2 188/189 MNL-KIX-MNL

Z2 124/125 MNL-TPE-MNL

For domestic flights

Z2 316 ILO-MNL

Z2 757/758 MNL-CEB-MNL

Z2 762 CEB-MNL

Z2 625/626 MNL-DVO-MNL

Z2 616 DVO-MNL

Z2 8788/8789 MNL-CEB-MNL

Z2 774 CEB-MNL

Z2 622 DVO-MNL

Z2 318 ILO-MNL

Z2 689/690 MNL-CGY-MNL

Z2 755/756 MNL-CEB-MNL

Z2 306/307 MNL-ILO-MNL

Z2 322/323 MNL-TAC-MNL

Z2 432/433 MNL-PPS-MNL

Z2 780/781 CEB-MNL-CEB

Z2 782/783 CEB-MNL-CEB

Z2 426/427 MNL-PPS-MNL

Z2 763/764 MNL-CEB-MNL

Z2 611/612 MNL-DVO-MNL

Z2 320/321 MNL-TAC-MNL

Z2 350/351 MNL-TAG-MNL

Z2 691/692 MNL-CGY-MNL

Z2 603/604 MNL-BCD-MNL

Z2 219/220 MNL-MPH-MNL

Z2 331/332 MNL-TAC-MNL

Z2 711/712 MNL-KLO-MNL

Z2 775/776 MNL-CEB-MNL

Z2 221/222 MNL-MPH-MNL

Z2 358/359 MNL-TAG-MNL

Z2481 Clark-Davao

Z2480 Davao-Clark

Z2911 Cagayan de Oro-Clark

Z2912 Clark-Cagayan de Oro

Z2921 Clark-Caticlan

Z2922 Caticlan-Clark

Cathay Pacific

CX 939 HKG-MNL

CX 976 MNL-HKG

CX 918/919 MNL-HKG-MNL

CX 934/935 MNL-HKG-MNL

All Nippon Airways

NH 820 MNL-NARITA

Delta Airlines

DL 180 MNL-NRT

Malaysian Airlines

MH 805 MNL-KUL

Oman Air

WY 844 MNL-MCT

China Southern Airlines

CZ 8493/8494 CAN-MNL-CAN

CZ 3091/3092 CAN-MNL-CAN

Eva Air

BR 262 MNL-TPE

Air China

CA 179 PEK-MNL

China Eastern Airlines

MU 211/212 PVG-MNL-PVG

China Airlines

CI 701/702 ICN-MNL-ICN

